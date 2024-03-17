    Вкус биржи: любишь какао, люби и денежки платить. Биткойн отдыхает

    Вот этого вот станет меньше, и будет дороже.Фото: Анге Абоа / Reuters / Scanpix

    Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (какао? На дрожжах? Мда) - и вот вам пожалуйста!

    Любишь какао, люби и денежки платить. Почему цены на какао взлетели круче иной крипты?
    Веселые видосики? Срочно запретить! Палата представителей приняла законопроект, запрещающий TikTok на территории США. Почему когда Китай блокирует Facebook, - это возмутительная атака на свободу слова, а когда мы баним TikTok, - это единственно правильное решение?
    Что это за бизнес, когда к тебе пришли Тэйлор Свифт и Бейонсе?! Нет, это не сон и не мечта миллионов предпринимателей (хотя нет, мечта), а реальность AMC: весь рост выручки этой компании обеспечили два данных малоизвестных исполнителя. Почему это все равно не бизнес?

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Бывшая приморская парковка скоро превратится в элитное таллиннское жилье несмотря на трудности, с которыми столкнулся проект.
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Японские быки вышли из спячки: как эстонский инвестор может к ним присоединиться
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.
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Вкус биржи: любишь какао, люби и денежки платить. Биткойн отдыхает
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (какао? На дрожжах? Мда) - и вот вам пожалуйста!
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (какао? На дрожжах? Мда) - и вот вам пожалуйста!
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Mнения
Каллас выбирает родные пенаты
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.
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Интервью
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
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