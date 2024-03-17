Вкус биржи: любишь какао, люби и денежки платить. Биткойн отдыхает

Вот этого вот станет меньше, и будет дороже. Фото: Анге Абоа / Reuters / Scanpix

Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (какао? На дрожжах? Мда) - и вот вам пожалуйста!

Любишь какао, люби и денежки платить. Почему цены на какао взлетели круче иной крипты?

Веселые видосики? Срочно запретить! Палата представителей приняла законопроект, запрещающий TikTok на территории США. Почему когда Китай блокирует Facebook, - это возмутительная атака на свободу слова, а когда мы баним TikTok, - это единственно правильное решение?

Что это за бизнес, когда к тебе пришли Тэйлор Свифт и Бейонсе?! Нет, это не сон и не мечта миллионов предпринимателей (хотя нет, мечта), а реальность AMC: весь рост выручки этой компании обеспечили два данных малоизвестных исполнителя. Почему это все равно не бизнес?