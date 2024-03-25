Биржа

Индрек Мяэ

25 марта 2024 в 6:37









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Обладатели облигаций LHV Group, возглавляемой Мадисом Тоомсалу, на этой неделе смогут порадоваться. Фото: Liis Treimann

Начало недели порадует владельцев облигаций платежами по процентам, ожидаются результаты First North, а также будет опубликован важный макроэкономический показатель из США.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на эстонскую биржу, так и на инвесторов из еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.