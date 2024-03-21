Инвестор Тоомас: я снова в дураках – все, продаю акции Tallink

В моем случае я должен признать, что неоднократно инвестировал в Tallink и почти всегда оставался в дураках.Фото: Liis Treimann

Я решил продать имеющиеся в моем портфеле акции Tallink Group, которые, несмотря на ряд благоприятных факторов, никак не хотят дорожать.

Я купил Tallink в августе прошлого года по цене 70,4 цента, в то время как основной акционер, компания Infortar, также активно их скупал с целью укрепить свой баланс в преддверии IPO. Помимо масштабных покупок Infortar (за шесть месяцев до августа компания увеличила свой пакет на 8,2 миллиона акций), меня подтолкнуло к спекуляциям мнение председателя совета директоров Infortar Айна Ханшмидта о том, что справедливая стоимость акции Tallink должна составлять 86 центов.

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