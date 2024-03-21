Инвестор Тоомас: я снова в дураках – все, продаю акции Tallink

Блог Райво Варе: Путин выбрал Путина. Что дальше?
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.