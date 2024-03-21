Инвестор Тоомас: я снова в дураках – все, продаю акции Tallink

Финский клиент привел эстонского металлопромышленника на край пропасти

Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия.

Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия.