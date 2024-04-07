Биржа

Мериан Тийратс

7 апреля 2024 в 10:06









На растущем рынке золота появляются возможности выгодной покупки

По мнению Мейта Крауна, экономического аналитика компании по торговле драгоценными металлами Tavid, цене на золото все еще есть куда расти. Фото: AFP/Scanpix

Хотя, по мнению аналитиков, рынку золота еще есть куда расти, помимо текущего стремительного восходящего тренда, намечаются и моменты, когда его можно будет приобрести дешевле.

Данные по инфляции последних месяцев и надежда на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США дали новый импульс росту котировок золота. Цена на золото, начавшая расти в октябре, за полгода выросла на 25%, достигнув $2316 за унцию в начале апреля.