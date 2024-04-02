Биржа

dv.ee

2 апреля 2024 в 7:39









Золото установило новый ценовой рекорд

Фото иллюстративное. Фото: Royal Mint

Цена на золото, поднявшаяся почти на четверть по сравнению с октябрьскими минимумами, в понедельник достигла нового рекордно высокого уровня.

Фьючерсы на золото закрылись на уровне $2257,1 за унцию, что на 0,84% выше уровня предыдущего биржевого дня. По сравнению с 1 октября золото подорожало на 23,2%, а по сравнению с началом года – на 8,9%.