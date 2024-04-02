    Золото установило новый ценовой рекорд

    Фото иллюстративное. Фото: Royal Mint

    Цена на золото, поднявшаяся почти на четверть по сравнению с октябрьскими минимумами, в понедельник достигла нового рекордно высокого уровня.

    Фьючерсы на золото закрылись на уровне $2257,1 за унцию, что на 0,84% выше уровня предыдущего биржевого дня. По сравнению с 1 октября золото подорожало на 23,2%, а по сравнению с началом года – на 8,9%.

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