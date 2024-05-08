    Инвесторы хотели бы получить от Silvano премию за акции

    Яак Роосааре не считает целесообразным оставаться акционером компании.Фото: Andras Kralla

    Крупнейший акционер Silvano Fashion Group, Тоомас Тоол, планирует вывести компанию с биржи, на что известный инвестор Яак Роосааре заявил, что не хотел бы оставаться акционером этой компании вне биржи.

    Во вторник производитель нижнего белья Silvano Fashion Group сообщил бирже, что его крупный собственник Baltplast предлагает правлению Silvano вывести компанию с биржи. Baltplast намерен сделать добровольное предложение по выкупу акций компании всем акционерам, если на момент согласования предложения с Финансовой инспекцией биржевая цена акций Silvano будет равна текущей (на момент публикации вчерашней новости она составляла около 1,08 евро).

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Предложение облигаций Liven поделило инвесторов на два лагеря
Акционеры Merko утвердили дивиденды больше изначально заявленных
Центробанк Швеции не разочаровал рынок недвижимости
Эпицентр
Тайные сделки продавцов повышают цены на лекарства «Тех, кто что-то скажет, распнут»
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Все большие материалы
Инвестор
Впервые за 5 лет Tallink выплатит дивиденды
Сегодня состоялось собрание акционеров Tallink, на котором были подведены итоги прошедшего года и одобрено предложение о выплате дивидендов.
Сегодня состоялось собрание акционеров Tallink, на котором были подведены итоги прошедшего года и одобрено предложение о выплате дивидендов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: где прививка от телефонных мошенников? Удастся ли Литве обогнать Эстонию? ВВП снова падает
Литва мчится на полных парах и грозится стать лидером стран Балтии, обогнав Эстонию. Насколько это реально? В Литве сейчас Эльдорадо? Вы услышите мнение не только журналистов «Деловых ведомостей», но и эксперта Райво Варе.
Литва мчится на полных парах и грозится стать лидером стран Балтии, обогнав Эстонию. Насколько это реально? В Литве сейчас Эльдорадо? Вы услышите мнение не только журналистов «Деловых ведомостей», но и эксперта Райво Варе.
Все подкасты ДВ
Mнения
Тоомас Кихо: могут ли Нымме или Ласнамяэ отделиться от Таллинна?
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Все мнения
Интервью
Райво Варе: привлечение иностранных компаний – это не случайный секс. Тут ухаживать надо
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект