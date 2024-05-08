Инвесторы хотели бы получить от Silvano премию за акции

Райво Варе: привлечение иностранных компаний – это не случайный секс. Тут ухаживать надо
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.