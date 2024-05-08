Инвесторы хотели бы получить от Silvano премию за акции

Яак Роосааре не считает целесообразным оставаться акционером компании. Фото: Andras Kralla

Крупнейший акционер Silvano Fashion Group, Тоомас Тоол, планирует вывести компанию с биржи, на что известный инвестор Яак Роосааре заявил, что не хотел бы оставаться акционером этой компании вне биржи.

Во вторник производитель нижнего белья Silvano Fashion Group сообщил бирже, что его крупный собственник Baltplast предлагает правлению Silvano вывести компанию с биржи. Baltplast намерен сделать добровольное предложение по выкупу акций компании всем акционерам, если на момент согласования предложения с Финансовой инспекцией биржевая цена акций Silvano будет равна текущей (на момент публикации вчерашней новости она составляла около 1,08 евро).