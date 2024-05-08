Биржа

Мериан Тийратс

8 мая 2024 в 9:09









Чистая прибыль Incap сократилась более чем на треть

Президент и исполнительный директор Incap Отто Пукк. Фото: Raul Mee

Оборот электронной компании Incap в первом квартале года уменьшился почти на треть. Компания прогнозирует, что результаты следующих кварталов также окажутся ниже прошлогодних.

Оборот за первый квартал этого года составил 51,4 миллиона евро по сравнению с 72,2 миллионами евро годом ранее. Таким образом, годовое снижение оборота составило 29,3%, сообщает компания.