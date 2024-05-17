    Indexo получила долгожданную банковскую лицензию

    Хенрик Кармо, член правления латвийского банка Indexo. Фото: IPAS "INDEXO"

    Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.

    Прошло уже 13 лет с момента выдачи последней банковской лицензии в Латвии, поэтому лицензия Indexo является первой, выданной в Латвии в эпоху еврозоны, говорится в заявлении компании на фондовой бирже.

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