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dv.ee

17 мая 2024 в 13:08









LHV разместил на международных рынках облигации на 300 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Концерн LHV Group, в состав которого входит банк LHV, провел на международных финансовых рынках эмиссию облигаций в размере 300 млн евро, пишет rus.err.ee.

Необеспеченные облигации с четырехлетним сроком погашения приобрели около 140 институциональных инвесторов по всему миру, объем подписки составил 1,55 млрд евро.

Доходность облигаций сложилась на уровне 5,375% годовых, LHV имеет право на их досрочный выкуп за год до наступления срока погашения.

Треть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, это крупнейшее размещение облигаций LHV на международных рынках с начала деятельности. Причина эмиссии была двоякой: выполнение регулятивных требований, согласно которым банки обязаны привлекать часть своих финансовых ресурсов за счет необеспеченных облигаций, а также привлечение средств для обеспечения финансирования своих клиентов.