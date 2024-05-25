Биржа

Хели Кюннапас

25 мая 2024 в 10:24









В США одобрили спотовые Ethereum ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые ETF на Ethereum. Фото: Reuters/Scanpix

24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения, которые позволят восьми спотовым биржевым фондам (ETF) зарегистрироваться на биржах NASDAQ, NYSE и CME. Ожидается, что это изменение окажет большой эффект.

«Это важное развитие, которое сигнализирует о растущем признании и более широком принятии цифровых активов в рамках традиционных финансовых рынков. Особенно на таком влиятельном рынке, как США», – прокомментировал Ричард Тенг, глава криптовалютной биржи Biance.