    Разочарованные инвесторы Huum: это выглядит как большой обман

    Основатель компании Huum Сийм Неллис.Фото: Liis Treimann

    В начале недели производитель каменок для саун Huum объявил, что готовится к продаже компании и покидает инвестиционную платформу Funderbeam. Это решение, однако, возмутило акционеров компании, которые считают себя обманутыми.

    Акционер компании Калев Компус заявил, что инвесторам Huum стоило бы собраться вместе и принять меры, но «по всей видимости этого не произойдет, ведь все дрожат и боятся большой компании».

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