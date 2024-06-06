Биржа

Андре Анни

6 июня 2024 в 11:01









Разочарованные инвесторы Huum: это выглядит как большой обман

Основатель компании Huum Сийм Неллис. Фото: Liis Treimann

В начале недели производитель каменок для саун Huum объявил, что готовится к продаже компании и покидает инвестиционную платформу Funderbeam. Это решение, однако, возмутило акционеров компании, которые считают себя обманутыми.

Акционер компании Калев Компус заявил, что инвесторам Huum стоило бы собраться вместе и принять меры, но «по всей видимости этого не произойдет, ведь все дрожат и боятся большой компании».