Производитель каменок покидает Funderbeam и продает компанию
Основатель компании Huum Сийм Неллис.Фото: Liis Treimann
Производитель каменок для саун Huum готовится к продаже компании и покидает инвестиционную платформу Funderbeam.
Стоимость компании на момент выхода составит 13 млн евро, сообщил Сийм Неллис, основатель и основной акционер Huum. Компания покинет Funderbeam в рамках drag-along-сделки – это означает, что миноритарные акционеры должны будут продать свою долю вслед за мажоритарным акционером.
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