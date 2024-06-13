Биржа

Энн Тоссо

14 июня 2024 в 7:40









Цены на нефть могут упасть ниже $60 в следующем году

Нефти угрожает переизбыток предложения на мировом рынке. Фото: Reuters/Scanpix

Citibank прогнозирует, что цены на нефть марки Brent упадут до $60 за баррель в 2025 году, а запасы сырой нефти в следующем году будут расти на 1,4 млн баррелей в день.

Поскольку члены ОПЕК объявили о планах добывать 2,5 миллиона баррелей в день в 2025 году, банки наблюдают снижение спроса на нефть, связанное как с энергоэффективностью, так и с массовым внедрением электромобилей. Это означает, что в следующем году мировой рынок, как ожидается, испытает перенасыщение нефтью, что приведет к снижению цены с нынешних 78 долларов за баррель до 60 долларов за баррель, пишут аналитики Шон и Брэд Смит.