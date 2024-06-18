    Май стал успешным месяцем для LHV, но объем вкладов снизился

    К концу мая концерн LHV превысил финансовый план по чистой прибыли на 15,1 миллиона евро.Фото: Liis Treimann

    Май был успешным месяцем для всех компаний концерна LHV – этому способствовал рост кредитного портфеля, превысивший запланированные показатели, следует из биржевого сообщения.

    В мае LHV Group заработал 12,5 млн евро чистой прибыли, из которых чистая прибыль LHV Pank составила 11,6 млн евро, чистая прибыль LHV Bank Ltd – 302 000 евро, чистая прибыль LHV Varahaldus – 337 000 евро и чистая прибыль LHV Kindlustus – 86 000 евро.

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