Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Технологическая компания Modera приглашает акционеров на очередное общее собрание 27 июня в Таллинне.Фото: Liis Treimann
На этой неделе инвесторов ожидают несколько важных событий. На Таллиннской бирже пройдут собрания акционеров Baltic Horizon Fond, Modera, Saunum и Robus Group. Кроме того, ежегодное собрание акционеров проведет Nvidia.
Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.
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