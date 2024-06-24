Биржа

Андре Анни

24 июня 2024 в 8:34









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Технологическая компания Modera приглашает акционеров на очередное общее собрание 27 июня в Таллинне. Фото: Liis Treimann

На этой неделе инвесторов ожидают несколько важных событий. На Таллиннской бирже пройдут собрания акционеров Baltic Horizon Fond, Modera, Saunum и Robus Group. Кроме того, ежегодное собрание акционеров проведет Nvidia.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.