    Стоимость чистых активов фонда Baltic Horizon резко снизилась

    В портфель фонда Baltic Horizon также входит офисное здание G4S Tallinn.Фото: Andres Haabu

    Стоимость чистых активов (NAV) фонда Baltic Horizon на пай на конец июня 2024 года составила 0,8058 евро на пай, сообщила компания на фондовой бирже.

    Общая стоимость чистых активов фонда составляет 96,4 млн евро (на 31 мая 2024 года: 108,5 млн евро). Снижение NAV произошло в основном за счет переоценки инвестиций в недвижимость.

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