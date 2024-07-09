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Стийне Рейнтам

9 июля 2024 в 9:11









Уйти с наемной работы: кому-то это не подходит, и это нормально!

Рийн Мяэсалу и Мари-Лийс Яэгер рассказали, как можно уйти с работы со спокойной душой. Фото: Mailis Vahenurm

Освобождение от наемной работы и финансовая свобода не всегда являются прямой и легкой дорогой. Покинувшая работу Рийн Мяэсалу и финансово независимая Мари-Лийс Яэгер, работающая по найму, рассказали на Инвестиционном фестивале, как начать свою жизнь без наемной работы и на что обратить внимание.

Перед тем как покинуть наемную работу, Рийн Мяэсалу провела большую подготовку. Работа в Pipedrive, где брутто-зарплата Мяэсалу составляла 4000 евро, позволила отложить ей достаточно денег, чтобы покрыть расходы на 14 месяцев. Мяэсалу отметила, что в эти расходы она включила и затраты на развлечения. Она также записала свои страхи, чтобы лучше с ними справляться.