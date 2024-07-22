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22 июля 2024 в 9:25









Как скажется на рынках выход Байдена из президентской гонки

Экземпляры Daily News в день, когда президент США Джо Байден объявил, что отказывается от участия в выборах. Типография New York Times College Point в Квинсе, Нью-Йорк, США. 21 июля 2024 г. Фото: Кайтлин Охс, Reuters/Scanpix

Резкое изменение участников предвыборной гонки в США повысило неопределенность на фондовых рынках и заставило притормозить «Трамповую торговлю».

В случае победы республиканца Дональда Трампа акции «зеленых» компаний могут упасть, поскольку он не поддерживает этот сектор, заявил инвестор Ивар Мяги радио Äripäev , комментируя последние новости президентской гонки в США. То, что сейчас происходит с демократами, оставшимися без главного кандидата после того как Джо Байден снялся с участия , безусловно повлияет на рынки США, продолжил Мяги. Впрочем, сам инвестор не собирается менять свою стратегию.

Уход Байдена ставит под сомнение дальнейшее развитие «Трамповой торговли», начавшейся недавно на рынках. Эта стратегия предполагает, что мягкая налоговая политика Трампа при его возвращении на пост увеличит корпоративную прибыль, одновременно подорвав долгосрочное бюджетное благополучие страны. Из-за этих ожиданий инвесторы сократили вложения в долгосрочные казначейские облигации в последний месяц, что привело к росту их доходности после провальных для Байдена теледебатов (но затем она упала из-за признаков ослабления экономики). Также растут вложения в сектора, которые должны выиграть от смягчения фискальной политики: акции банков, здравоохранения и энергетики. А также биткоин. Теперь инвесторы размышляют, увеличит ли выход Джо Байдена из гонки шансы на победу демократов и насколько им следует пересмотреть свои ставки.

После объявления, сделанного Байденом вечером в воскресенье, на торгах в Азии курс доллара падает, а евро, швейцарский франк и мексиканское песо показали незначительный рост. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, в то время как фьючерсы на американские акции скромно выросли.

«Это означает большую неопределенность, – говорит Джин Манстер, соучредитель и управляющий партнер Deepwater Asset Management агентству Bloomberg . – И рынкам она не понравится, а также весь новостной цикл о том, кто в игре, кто вне игры, и все эти неизвестные».