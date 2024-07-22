    Как скажется на рынках выход Байдена из президентской гонки

    Экземпляры Daily News в день, когда президент США Джо Байден объявил, что отказывается от участия в выборах. Типография New York Times College Point в Квинсе, Нью-Йорк, США. 21 июля 2024 г.Фото: Кайтлин Охс, Reuters/Scanpix

    Резкое изменение участников предвыборной гонки в США повысило неопределенность на фондовых рынках и заставило притормозить «Трамповую торговлю».

    В случае победы республиканца Дональда Трампа акции «зеленых» компаний могут упасть, поскольку он не поддерживает этот сектор, заявил инвестор Ивар Мяги радио Äripäev, комментируя последние новости президентской гонки в США. То, что сейчас происходит с демократами, оставшимися без главного кандидата после того как Джо Байден снялся с участия, безусловно повлияет на рынки США, продолжил Мяги. Впрочем, сам инвестор не собирается менять свою стратегию.
    Уход Байдена ставит под сомнение дальнейшее развитие «Трамповой торговли», начавшейся недавно на рынках. Эта стратегия предполагает, что мягкая налоговая политика Трампа при его возвращении на пост увеличит корпоративную прибыль, одновременно подорвав долгосрочное бюджетное благополучие страны. Из-за этих ожиданий инвесторы сократили вложения в долгосрочные казначейские облигации в последний месяц, что привело к росту их доходности после провальных для Байдена теледебатов (но затем она упала из-за признаков ослабления экономики). Также растут вложения в сектора, которые должны выиграть от смягчения фискальной политики: акции банков, здравоохранения и энергетики. А также биткоин. Теперь инвесторы размышляют, увеличит ли выход Джо Байдена из гонки шансы на победу демократов и насколько им следует пересмотреть свои ставки.
    После объявления, сделанного Байденом вечером в воскресенье, на торгах в Азии курс доллара падает, а евро, швейцарский франк и мексиканское песо показали незначительный рост. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, в то время как фьючерсы на американские акции скромно выросли.
    «Это означает большую неопределенность, – говорит Джин Манстер, соучредитель и управляющий партнер Deepwater Asset Management агентству Bloomberg. – И рынкам она не понравится, а также весь новостной цикл о том, кто в игре, кто вне игры, и все эти неизвестные».
    Рынки могут быть нервными и волатильными, поскольку до середины августа открытым остается вопрос, поддержат ли демократы выдвижение Камалы Харрис. «Инвесторам следует ожидать всплеска волатильности, – сказал Дейв Мацца, главный исполнительный директор Roundhill Financial. – Если вице-президент Харрис сможет быстро мобилизоваться, чтобы дать Трампу отпор, то следует ожидать, что волатильность сохранится. Однако, если Трамп продолжит вырываться вперед в опросах, а инвесторы будут считать его победу неизбежной, то “Трамповая торговля” возьмет верх, и волатильность снизится».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Союз фехтования Эстонии организовал крупное соревнование за наличные и не хочет отчитываться
Март Вырклаэв: куда я дел миллиард, или 463 дня на посту министра финансов
Горячие новости Wall Street: надвигающийся крах опустошает карманы технологических инвесторов
Эпицентр
Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Все большие материалы
Инвестор
Индексы США упали из-за глобального IT-сбоя
В пятницу к и без того неудачной неделе на фондовых рынках добавились опасения из-за утреннего глобального сбоя в IT-системах. Несмотря на то, что проблему устранили в течение дня, все крупные индексы США завершили пятничные торги в минусе.
В пятницу к и без того неудачной неделе на фондовых рынках добавились опасения из-за утреннего глобального сбоя в IT-системах. Несмотря на то, что проблему устранили в течение дня, все крупные индексы США завершили пятничные торги в минусе.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Кремниевая долина за Трампа?! Серьезно?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Март Вырклаэв – критикам: заем Eesti Energia не обременяет налогоплательщиков
Eesti Energia брала займы раньше и намерена брать их и в будущем, а гибридная облигация является выгодным решением для компании, пишет министр финансов уходящего правительства Март Вырклаэв (Партия реформ).
Eesti Energia брала займы раньше и намерена брать их и в будущем, а гибридная облигация является выгодным решением для компании, пишет министр финансов уходящего правительства Март Вырклаэв (Партия реформ).
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект