    Байден снялся с президентской гонки

    Фото: IMAGO/Star Shooter/MediaPunch

    Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться в президенты США. Об этом сообщил его официальный аккаунт в социальной сети X.

    В официальном письме Байден написал, что сделает отдельное обращение к народу, в котором объяснит свое решение.
    "За последние три с половиной года наша страна добилась огромного прогресса.
    Сегодня экономика США сильнейшая в мире. Мы сделали исторические инвестиции, позволившие нам перестроить страну, снизить цены на рецептурные лекарства для пожилых людей и расширить действие системы здравоохранения на рекордное число американцев. Мы предоставили критически важную заботу о миллионах ветеранов, столкнувшихся с токсичными веществами. Впервые за 30 лет приняли закон о безопасности при ношении оружия. Впервые назначили женщину-афроамериканку на должность верховного судьи. Никогда прежде США не были столь хорошо готовы, чтобы быть мировым лидером.
    Ничего из этого нельзя было бы достичь без вас, без американского народа. Вместе с вами мы предолели пандемию из серии тех, что случаются раз в сто лет, а также величайший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили свою демократию. Мы укрепили отношения с союзниками по всему миру.
    Для меня было огромной частью служить вам в качестве президента. И хотя я был намерен переизбираться, считаю, что в наивысших интересах нашей партии и нашей страны было бы если бы я снялсяс гонки и сосредоточился на том, чтобы выполнять свои обязанности президента до конца срока.
    Позже на неделе я выступлю с обращением к нации, где более детально объясню свое решение.
    А сейчас я хотел бы выразить глубочайшую благодарность всем, кто столь много работал, чтобы добиться моего переизбрания. Я хочу поблагодарить Камалу Харрис за то, каким она была потрясающим партнером во всей этой работе. И позвольте мне выразить сердечное признание американскому народу за ту веру и то доверие, которыми вы меня наделили.
    Сегодня я верю в то же, во что верил всегда: нет ничего такого, чего Америка не могла бы сделать - при условии, что мы делаем это вместе. Мы просто должны помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки", - написал Джо Байден в официальном обращении.
    Помимо этого Джо Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис и призвал сделать ее кандидатом в президенты от Демократической партии.
    Это произошло после того как Джо Байден провел неудачные дебаты с Дональдом Трампом, после которых у большого числа людей возникли сомнения в том, что возраст и состояние здоровья Байдена позволяет ему продолжать гонку и соперничать с Дональдом Трампом.

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