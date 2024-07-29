Биржа

Хелена Рантанен

29 июля 2024 в 13:48









Биткоин растет благодаря Трампу: «США станут криптостолицей планеты»

Дональд Трамп на прошедшей на выходных конференции. Фото: Reuters/Scanpix

Заявления Дональда Трампа и ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, подтолкнули биткоин к новому росту. На сегодняшний день криптовалюта достигла самого высокого уровня с середины июня.

В понедельник биткоин вырос на 2,7%. По состоянию на 7:08 утра (по местному времени) криптовалюта торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже на уровне 69 645 долларов. Меньшие криптовалюты, такие как эфир, солана и догкоин, также выросли.