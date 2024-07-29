Биржа

Айвар Йыепа

30 июля 2024 в 7:51









Стоимость какао на бирже упала

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Фьючерсы на какао-бобы, которые весной подскочили до 11 700 долларов за тонну, из-за слабого спроса упали до уровня начала марта – 6700 долларов.

В марте стоимость тонны какао на Нью-Йоркской фьючерсной бирже почти удвоилась и достигла исторического рекорда в 11 700 долларов. Росту цены способствовали опасения по поводу поставок, так как гниль и избыточные дожди нанесли ущерб плантациям двух крупных производителей – Кот-д'Ивуара и Ганы.