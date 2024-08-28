Биржа

Хелена Рантанен

28 августа 2024 в 10:09









Банки считают процентную ставку по государственным облигациям справедливой

По мнению брокера рынков капитала SEB Эрика Лаури, более низкая процентная ставка по государственным облигациям Эстонии, чем у Литвы, оправдана. Фото: Liis Treimann

Брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур считает, что доходность, предлагаемая по эстонским государственным облигациям, справедлива как для будущих инвесторов, так и для кредиторов.

«Государственные облигации Эстонии предлагают доходность на 10−15 базисных пунктов ниже, чем облигации крупнейшей страны Балтии. Разница объясняется тем, что эстонские облигации имеют более низкий уровень риска по сравнению с литовскими котировками», – сравнил Лаур.