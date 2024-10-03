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  • 03.10.24, 12:44

Глава Tallink уверен, что акции компании начнут расти после публикации результатов третьего квартала

В третьем квартале Tallink перевез меньше пассажиров, грузов и автомобилей, чем годом ранее, однако генеральный директор компании Пааво Ныгене уверен, что результаты третьего квартала добавят инвесторам уверенности.
Руководитель Tallink Пааво Ныгене.
  • Руководитель Tallink Пааво Ныгене. Foto: Liis Treimann
«Я верю, что если все акционеры увидят результаты третьего квартала и получат уверенность в том, что в дальнейшем Tallink стремится быть стабильной дивидендной акцией, то цена акций будет двигаться туда, где ей справедливо», – заявил Ныгене в эфире утренней передачи радио Äripäev.

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