Глава Tallink уверен, что акции компании начнут расти после публикации результатов третьего квартала
В третьем квартале Tallink перевез меньше пассажиров, грузов и автомобилей, чем годом ранее, однако генеральный директор компании Пааво Ныгене уверен, что результаты третьего квартала добавят инвесторам уверенности.
Руководитель Tallink Пааво Ныгене. Foto: Liis Treimann
«Я верю, что если все акционеры увидят результаты третьего квартала и получат уверенность в том, что в дальнейшем Tallink стремится быть стабильной дивидендной акцией, то цена акций будет двигаться туда, где ей справедливо», – заявил Ныгене в эфире утренней передачи радио Äripäev.