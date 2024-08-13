Шесть иностранных фондов полностью продали свои позиции в Tallink

В списке крупнейших акционеров Tallink произошли изменения. Фото: IMAGO/Scanpix

В прошлом месяце Infortar сделал добровольное предложение о выкупе акций Tallink по цене 0,55 евро за акцию. Согласно данным биржи, шесть иностранных фондов решили полностью продать все свои акции.

В ходе предложения Infortar было продано 161,4 миллиона акций, что составляет 21,71% всех акций Tallink. Поскольку Infortar заплатил за акции по 0,55 евро за штуку, в пятницу акции Tallink на сумму более 88 миллионов евро сменили владельца.