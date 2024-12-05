Eesti Gaas меняет название на Elenger Grupp

Дочерняя компания Infortar – Eesti Gaas – вводит новый бренд Elenger и меняет название.
- Заправочная станция Eesti Gaas. Foto: Liis Treimann
Как и на рынках Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Германии, в Эстонии будет использоваться бренд Elenger, сообщила Infortar на бирже. Новое название компании – Elenger Grupp.
Новое название вступит в силу после регистрации в Коммерческом регистре. Infortar подчеркнула, что изменение названия не повлечет для клиентов никаких обязательств или неудобств, и все договоры остаются в силе на прежних условиях.
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