Назад 06.12.24, 11:57 Eesti Gaas меняет название на Elenger Grupp Дочерняя компания Infortar – Eesti Gaas – вводит новый бренд Elenger и меняет название.

Заправочная станция Eesti Gaas. Foto: Liis Treimann

Как и на рынках Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Германии, в Эстонии будет использоваться бренд Elenger, сообщила Infortar на бирже. Новое название компании – Elenger Grupp.

Новое название вступит в силу после регистрации в Коммерческом регистре. Infortar подчеркнула, что изменение названия не повлечет для клиентов никаких обязательств или неудобств, и все договоры остаются в силе на прежних условиях.