    Eesti Gaas начнет брать дополнительную плату с населения

    Компания Eesti Gaas объявила о повышении оплаты.Фото: Richard Vogel, Scanpix

    Компания Eesti Gaas объявила о том, что добавит плату к газовым пакетам своих частных клиентов.

    Начиная с августа Eesti Gaas станет брать дополнительные 1,99 евро с клиентов-частных лиц. Причиной повышения цен компания назвала рост цен на мировом рынке, сообщает ERR со ссылкой на компанию.
    Доплата будет добавлена к договорам на гибкие и биржевые пакеты, а также к новым договорам по фиксированным пакетам. Изменение не затронет тех, у кого уже есть пакет с фиксированной ценой.
    «Во время энергетического кризиса мы уравняли условия гибкого пакета для всех групп потребителей», – прокомментировали в компании. Теперь пришло время скорректировать это.

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