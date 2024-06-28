Новости

dv.ee

28 июня 2024 в 13:58









Eesti Gaas начнет брать дополнительную плату с населения

Компания Eesti Gaas объявила о повышении оплаты. Фото: Richard Vogel, Scanpix

Компания Eesti Gaas объявила о том, что добавит плату к газовым пакетам своих частных клиентов.

Начиная с августа Eesti Gaas станет брать дополнительные 1,99 евро с клиентов-частных лиц. Причиной повышения цен компания назвала рост цен на мировом рынке, сообщает ERR со ссылкой на компанию.

Доплата будет добавлена к договорам на гибкие и биржевые пакеты, а также к новым договорам по фиксированным пакетам. Изменение не затронет тех, у кого уже есть пакет с фиксированной ценой.

«Во время энергетического кризиса мы уравняли условия гибкого пакета для всех групп потребителей», – прокомментировали в компании. Теперь пришло время скорректировать это.