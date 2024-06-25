    Eesti Gaas получила огромную прибыль

    Глава Eesti Gaas Маргус Каазик. Фото: Liis Treimann

    Второй год подряд продавец газа Eesti Gaas, достигший оборота в миллиард евро, увеличивает свою операционную прибыль. В этом году значительно выросла и чистая прибыль – до 265 млн евро.

    Огромная прибыль Eesti Gaas, принадлежащей биржевой компании Infortar, была получена благодаря выгодной покупке латвийской газовой сети Gaso. Руководитель компании Маргус Каазик пояснил, что стоимость активов Gaso значительно превышала сумму сделки, благодаря чему чистая прибыль Eesti Gaas увеличилась на 159 млн евро.

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