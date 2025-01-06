Деловые ведомости
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  • OMX Riga0,23%872,52
  • OMX Tallinn0,52%1 770,35
  • OMX Vilnius1,69%1 093,71
  • S&P 5001,26%5 942,47
  • DOW 300,8%42 732,13
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  • 06.01.25, 08:17

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе ожидаются новости как от компаний, зарегистрированных на Таллиннской бирже, так и от южных соседей. Также свои результаты за прошлый год опубликует компания, показавшая самое большое падение в индексе S&P 500 за прошлый год.
В течение начавшейся недели ожидается промежуточный отчет Tallinna Sadam, отражающий результаты за четвертый квартал и прошлый год.
  • В течение начавшейся недели ожидается промежуточный отчет Tallinna Sadam, отражающий результаты за четвертый квартал и прошлый год. Foto: Liis Treimann
Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.

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