Назад 06.01.25, 08:17 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе ожидаются новости как от компаний, зарегистрированных на Таллиннской бирже, так и от южных соседей. Также свои результаты за прошлый год опубликует компания, показавшая самое большое падение в индексе S&P 500 за прошлый год.

В течение начавшейся недели ожидается промежуточный отчет Tallinna Sadam, отражающий результаты за четвертый квартал и прошлый год. Foto: Liis Treimann

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.