Акции Nvidia резко упали

Вокруг структуры популярных биржевых индексов давно идет дискуссия о том, что она искажает реальное положение дел на рынках. С ростом пассивного инвестирования этот вопрос становится все более актуальным, так как теперь речь уже может идти о более фундаментальных искажениях.