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  • 16.01.25, 09:46

Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже

Вместо того чтобы с лупой искать на бирже компании с потенциалом быстрого роста, можно сосредоточиться на стабильном поступлении дивидендов, которые помогут постепенно нарастить ваш портфель. Вопрос заключается в том, как выбрать такие компании, которые действительно смогут значительно увеличить доходность портфеля.
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
  • Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами. Foto: Коллаж Äripäev
Желание получать регулярный пассивный доход нередко становится причиной выбора в пользу стратегии инвестирования в дивидендные акции среди инвесторов, предпочитающих долгосрочные вложения. Однако, как и в случае с любыми инвестициями, необходимо найти надежные компании, способные обеспечить долгосрочную доходность. Хотя дивидендные акции можно найти и на балтийской бирже, инвесторы чаще предпочитают дивидендные акции США.
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