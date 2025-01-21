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  • 21.01.25, 16:06

Ярослав Тавгень: Трамп начал задорно, но местами поджимает Конституция

Львиная доля указов, уже выпущенных Трампом, направлена на решение проблем в сфере номер один для многих американцев – иммиграции. Некоторые из указов революционны, но в этом и их проблема: они могут противоречить Конституции и быть заблокированы судами, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Дональд Трамп давно и последовательно борется с мигрантами. Как легальными, так и нелегальными.
  • Дональд Трамп давно и последовательно борется с мигрантами. Как легальными, так и нелегальными. Foto: Дэниел Коул / Reuters / Scanpix
В первый же день своего правления Трамп выпустил десятки президентских указов. Какие-то из них очень резонансные (например, помилование 1600 участников штурма Капитолия), но не будут иметь долговременных последствий для широких групп населения. Какие-то из них забавные (например, выход из Парижского соглашения по климату – уже во второй раз!), но не меняющие ровным счетом ничего. Какие-то – и вовсе непонятные (например, указ о борьбе с цензурой – что конкретно планируется делать?).
Но ряд указов затрагивают одну из самых болезненных тем, которые сегодня есть в американском обществе, – это иммиграция (другая такая сфера – экономика). Указы Трампа в этой сфере конкретны, провокационны и революционны. Отчего их легко заблокировать.
Все 150 лет вы были неправы
Трамп пытается сломать традицию, действующую в США более 150 лет. Он издал указ об отмене права на получение гражданства США по факту рождения на территории этой страны. До сегодняшнего дня все были убеждены, что оно гарантировано Конституцией США, но не все так однозначно.
На протяжении 166 лет, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически получал гражданство – даже если его родители прибыли незаконно. Это обеспечивала 14-я поправка к Конституции, принятая в 1868 году, чтобы положить конец расовой дискриминации.
Вот как эта поправка звучит:
«Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».
Казалось бы, все черным по белому: родился в США – значит, гражданин. Но президент США прицепился к фразе «подчиненные их юрисдикции» и предложил трактовать ее по-новому: если ни один из родителей ребенка не имеет гражданства США или грин-карты, то ребенок не находится в юрисдикции США, а значит, и права на гражданство США не имеет.
Помимо этого, в указе предписано прекратить предоставление гражданства тем лицам, которые родятся при вышеуказанных обстоятельствах (родители без грин-карты или гражданства) в течение 30 дней с момента выхода указа.
Непонятно, может ли такой указ быть исполнен в принципе. Ведь Трамп предлагает новую трактовку Конституции, с которой никто не обязан соглашаться. С большой вероятностью одна из правозащитных организаций оспорит этот указ в суде, и тот заморозит его исполнение до момента вынесения решения (а там, если что, апелляция – и заново). Так уже происходило со многими указами Трампа в первый его срок.
А вот долгосрочные перспективы указа могут оказаться для Трампа более радужными. Речь идет о том, как правильно трактовать Конституцию, а шестеро из девяти судей Верховного суда являются консерваторами, то есть, потенциально могут сыграть за команду нового американского президента. Так что практика, действующая в США уже более 150 лет, находится под угрозой.
Без армии не разберешься
Другой важный указ, касающийся иммиграции, – объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
То, что происходит на мексиканской границе, действительно похоже на чрезвычайную ситуацию. За время правления Байдена эту границу пересекли 6,7 миллиона человек – в разы выше, чем при любом из его предшественников. И подавляющее большинство этих людей – нелегальные иммигранты.
Такие люди переходят границу не на официальном погранпункте, а где придется, запрашивают политическое убежище и получают право на то время, пока они дожидаются слушания их дела в иммиграционном суде, пребывать на территории страны и даже работать. Большинство из них на суд в итоге не являются (т.к. знают, что проиграют) и просто растворяются в стране.
Проблеме уже много лет, но администрация Байдена запустила ее настолько сильно, что если при Буше, Обаме и Трампе речь шла о сотнях тысяч людей в год, то теперь мексиканскую границу пересекают миллионы.
Поэтому Трамп взялся за работу. Его указ о введении чрезвычайного положения на границе направлен, в первую очередь, на то, чтобы порядок там могла обеспечивать армия. Он объявил об этом как о приоритете для вооруженных сил и намерен перебросить на границу контингент.
Но есть проблема: в стране нет консенсуса по поводу того, разрешает ли Конституция давать такие приказы армии. Одна группа экспертов считает, что не разрешает. Другая уточняет: разрешает, но только если армия находится за пределами территории США (что уже решаемая проблема, ведь границу можно защищать еще на подступах к ней).
Т.е. снова есть возможность спорить, подавать в суд и заморозить исполнение. Вопрос в том, захотят ли это делать на практике. Ситуация на границе с Мексикой настолько всех достала, что даже демократы могут разрешить Трампу навести там, наконец, порядок.
Помимо этого, администрация Трампа объявила о прекращении работы мобильного приложения CBP One. Может показаться, что это что-то совсем незначительное – при чем тут какая-то компьютерная программа?
Однако данное приложение является единственным способом легально попасть в США через границу с Мексикой, для тех, кто хочет запросить политическое убежище. Люди регистрируются в приложении, миграционные офицеры назначают им дату, и в назначенный день те пересекают границу через легальный пограничный пункт (и на легальных основаниях).
Проблема в том, что это приложение работало из рук вон плохо. Люди могли по семь месяцев ждать своей очереди (и все это время находились в Мексике – не самой безопасной стране мира). Нелегальные же иммигранты приложение игнорировали и продолжали массово штурмовать границу. Т.е. приложение CBP One вообще не выполняло своей функции, поэтому желание прекратить его использование вполне понятно.
И конечно же, Трамп объявил о возобновлении своей любимой программы «оставайся в Мексике», которую он внедрил еще во время своего первого срока. Это принцип, по которому, если человек пересек границу нелегально и попросил политубежище, его высылали в Мексику, где он дожидался решения иммиграционного суда (а ждать его можно и годами).
Хуже нелегальной иммиграции только легальная
Все эти указы направлены на борьбу с нелегальной иммиграцией. Но с не меньшим рвением (и чуть ли не большей эффективностью) 47-й президент США борется и с иммиграцией легальной.
За первый президентский срок Трамп урезал и прекратил работу различных программ, позволяющих людям приезжать в США на легальных основаниях. Он усложнил приезд людей по рабочей визе H-1B (которую сейчас на словах так яростно защищает), пытался вычеркнуть домашнее насилие из списка категорий, по которым можно получить политическое убежище, предлагал отменить лотерею грин-карт и предпринимал многие другие подобные шаги.
Вот и новый срок Трампа уже не обошелся без борьбы с легальными мигрантами. В одном из указов он отменил программу, принятую при Байдене и разрешающую выходцам с Кубы, из Никарагуа, Венесуэлы и Гаити приехать в США и остаться в стране на два года, если у них есть спонсор. Этой программой уже воспользовались 500 000 человек. Успели воспользоваться.
И это только первый день его правления. Наверняка, в будущем снова поднимут вопросы о строительстве стены или забора на определенных участках границы с Мексикой, отмене лотереи грин-карт и даже… проведении военной операции против картелей на территории Мексики. Трамп уже давно носится с этой идеей и выпустил указ о признании мексиканских картелей террористическими организациями (что делает возможным применение против них военной силы). Вероятность того, что в Мексике проведут зачистку картелей, выглядит более высокой, чем, скажем, вероятность вооруженного конфликта между США и Канадой.
Не стоит забывать и недавние споры вокруг рабочей визы H-1B, позволяющей привозить в США иностранных работников с высшим образованием или большим опытом работы. С ней дикое количество проблем. Она выдается по лотерее (и вероятность выиграть маленькая), привязывает работника к работодателю, дискриминирует выходцев из Индии (а те в ответ создают свои схемы мошенничества на этой визе). От реформ в отношении этой визы выиграют все. Да и предложение Трампа выдавать грин-карты тем, кто закончил американские вузы, тоже на руку мигрантам.
В общем, второй срок Трампа начался с того же, чем был первый: интенсивных действий в отношении миграции. И не нужно питать иллюзий, что он будет бороться только с нелегальной иммиграцией (о чем иногда, пуская пыль в глаза, рассказывают республиканцы) – легальную будут резать с не меньшим удовольствием и может быть, даже большей эффективностью.
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