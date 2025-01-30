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  • 30.01.25, 12:54

Микк Талпсепп – о ликвидации риск-фонда: не стоило и начинать

Член правления Etalon Varahaldus Микк Талпсепп признался в эфире утренней программы радио Äripäev, что запуск фонда, который сейчас идет на ликвидацию, был положительным, но уже спустя год он сделал неверные ставки.
Микк Талпсепп на конференции Инвестора Тоомаса в 2021 году.
  • Микк Талпсепп на конференции Инвестора Тоомаса в 2021 году. Foto: Raul Mee
«Старт фонда был позитивным, в 2016 году удалось увеличить активы на 39%, – рассказал Микк Талпсепп. – После избрания Трампа я сделал ставку на турбулентность рынков и рост нервозности, но вместо этого наступил самый спокойный период в истории бирж, который длился 14 месяцев. За это время Etalon Varahaldus понес огромные убытки, и 80% чистой стоимости фонда было потеряно».
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