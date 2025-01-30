Микк Талпсепп – о ликвидации риск-фонда: не стоило и начинать

Первый квартал текущего года оказался очень удачным для рынков акций. Относительно второй четверти года прогнозы аналитиков не столь оптимистичны, в то же время сильного падения в ближайшее время большинство экспертов не ожидают. Те, кто сейчас пытаются плыть против течения, несут большие потери, но в случае изменения ситуации эта тактика может принести значительный доход.