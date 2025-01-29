Риск-фонду грозит ликвидация. «Для меня это потерянное десятилетие»

Член правления Etalon Varahaldus Микк Талпсепп сообщил инвесторам в письме о ликвидации инвестиционной фирмы, так как за последние четыре финансовых года не удалось найти аудитора.
- «Для меня это, безусловно, потерянное десятилетие, и в целом процесс не был особо приятным», — признаётся управляющий фондом Микк Талпсепп. Foto: Andres Haabu
По словам Талпсеппа, план поиска аудитора ещё не окончательно похоронен, и благодаря письму, отправленному акционерам, у него появился новый контакт, с которым он хочет рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Специальный аудит, проведенный в отношении находящейся на грани банкротства авиакомпании Nordica, подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия. В проверке отмечается, что руководство не предприняло достаточных усилий для предотвращения или минимизации рисков.
В схему вовлечены рекламные и PR-агентства
Прокуратура утверждает, что руководители компании Electrolux, занимающейся продажей бытовой техники, на протяжении многих лет похищали сотни тысяч евро у своего работодателя в Эстонии. Схема хищений оставалась незамеченной благодаря счетам рекламных и PR-агентств, которые на первый взгляд казались абсолютно безобидными.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.