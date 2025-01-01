Назад 01.01.25, 10:40 Год на бирже: в лидерах - эстонский производитель лекарств

J. Molner вышел на биржу в ноябре 2022 года с ценой IPO 8,12 евро. Foto: Liis Treimann

Лучшая акция Балтийской биржи за 2024 год – крупнейшая в регионе судоверфь Rīgas kuģu būvētava на Рижской бирже с доходностью в 135%, но на Таллиннском рынке лидером стал производитель лекарств J. Molner, чьи акционеры за год удвоили свои активы.

J. Molner, вышедший два года назад на First North, показал невероятный результат – 98% доходности за год. В то же время вся домашняя биржа ушла в минус на 2%, и из 31 акции (учитывались только те, которые торговались как минимум год) в плюсе завершили год лишь семь компаний. Инвесторы, которые приобрели акции на IPO, за два года заработали с J. Molner доходность в 235%.