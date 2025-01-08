Инвестор: я пессимистично настроен в отношении Таллиннской биржи
Таллиннская биржа находится в стагнации уже два года. За это время не произошло никаких значительных событий, что сильно отразилось на эстонских патриотически настроенных инвесторах, заявил инвестор, ученый и преподаватель Тынн Талпсепп.
Инвестор, ученый и преподаватель Тынн Талпсепп. Foto: Liis Treimann
«Если посмотреть на индексы США и сравнить с тем, что происходит с индексом Таллиннской биржи или отдельными акциями, то здесь я не нашел такой доходности», – пояснил Талпсепп.
По его мнению, в экономике Эстонии также нет ничего позитивного, и трудно предположить, что в ближайшее время ситуация улучшится, особенно на фоне повышения налогов, близости к зоне военных действий и нежелания иностранных инвесторов приходить в страну.
В отличие от инвестора Льва Долгачева, который продал всю свою позицию в индексе Nasdaq, Талпсепп не планирует избавляться от американских акций или индексов.
Инвестор также рассказал о том, где сейчас можно найти точки роста, из чего состоит его портфель и какие акции Таллиннской биржи стоит держать или даже докупить.
Tõnn Talpsepp suhtub Tallinna börsi pessimistlikult ning panustab pigem USAsse
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.