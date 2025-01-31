Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию

Самый крупный инвестор на Таллиннской бирже — финн Кейо Мехтонен, первый работник Tallink, которого не испугала неотесанность вновь обретшей независимой Эстонии.
- Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад. Foto: Andres Haabu
Портфель Мехтонена оценивается в 64,5 миллиона евро. Основную его часть составляют акции Infortar, владельца Tallink. После выхода на пенсию в 2009 году он долгое время оставался в тени, но до этого сделал успешную карьеру, руководя финским подразделением Tallink и входя в правление Tallink Grupp.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Хотя Таллиннская биржа в прошлом году упала, сильный рост двух акций привел к перестановкам в ТОПе инвесторов, и спустя несколько лет Май Каарепере пришлось уступить первое место новому инвестору.
Европейский центральный банк уже более полугода движется по направлению снижения процентных ставок, продолжение того же вектора обещает биржевым компаниям экономию в миллионы евро по сравнению с текущей ситуацией.
Viking Line завоевал долю рынка
Количество пассажиров, прошедших через Таллиннский порт, в прошлом году не достигло докризисного пика, но увеличилось на 3,6%, составив 8 миллионов человек.
Таксомоторная компания Tallink Takso, принадлежащая концерну Infortar, планирует завершить свою деятельность в течение февраля 2025 года.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.