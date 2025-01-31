Назад 31.01.25, 08:29 Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию Самый крупный инвестор на Таллиннской бирже — финн Кейо Мехтонен, первый работник Tallink, которого не испугала неотесанность вновь обретшей независимой Эстонии.

Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад. Foto: Andres Haabu

Портфель Мехтонена оценивается в 64,5 миллиона евро. Основную его часть составляют акции Infortar, владельца Tallink. После выхода на пенсию в 2009 году он долгое время оставался в тени, но до этого сделал успешную карьеру, руководя финским подразделением Tallink и входя в правление Tallink Grupp.