Назад 13.01.25, 10:10 Пассажиропоток Таллиннского порта вырос до 8 миллионов Количество пассажиров, прошедших через Таллиннский порт, в прошлом году не достигло докризисного пика, но увеличилось на 3,6%, составив 8 миллионов человек.

Tallinna sadam Foto: Andres Haabu

«Тенденция роста пассажирских перевозок дает надежду на то, что уже в следующем году Таллиннский порт примет еще больше судов и пассажиров», – заявила биржевая компания с крупным государственным участием.