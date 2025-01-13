Пассажиропоток Таллиннского порта вырос до 8 миллионов

«Тенденция роста пассажирских перевозок дает надежду на то, что уже в следующем году Таллиннский порт примет еще больше судов и пассажиров», – заявила биржевая компания с крупным государственным участием.
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Популярный среди инвесторов как дивидендная акция Таллиннский порт извлекает выгоду из нескольких масштабных проектов, которые обещают увеличить объемы бизнеса компании и обеспечить акционерам более высокую доходность.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.