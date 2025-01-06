Infortar ликвидирует компанию Tallink Takso: под сокращения попадут 14 человек

Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве в Таллинне. В рамках этого пилотного проекта водители, которые оказывают услуги на автомобилях Takso24, также будут пользоваться платформой Uber. Для пользователей приложения Uber это означает, что для них будет доступно большее количество машин, то есть заказ будет осуществляться быстрее.