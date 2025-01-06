Infortar ликвидирует компанию Tallink Takso: под сокращения попадут 14 человек

Входящее в концерн Infortar крупнейшее частное энергетическое предприятие балтийско-финского региона Elenger (ранее – Eesti Gaas) получило одобрение Департамента конкуренции Польши на приобретение расположенных в Западной Польше газораспределительной сети и бизнеса по продаже энергии концерна EWE.
Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве в Таллинне. В рамках этого пилотного проекта водители, которые оказывают услуги на автомобилях Takso24, также будут пользоваться платформой Uber. Для пользователей приложения Uber это означает, что для них будет доступно большее количество машин, то есть заказ будет осуществляться быстрее.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.