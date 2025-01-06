Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,81%280,77
  • OMX Riga0,23%872,52
  • OMX Tallinn0,52%1 770,35
  • OMX Vilnius1,69%1 093,71
  • S&P 5001,26%5 942,47
  • DOW 300,8%42 732,13
  • Nasdaq 1,77%19 621,68
  • FTSE 100−0,12%8 214,15
  • Nikkei 225−1,47%39 307,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%111,72
  • OMX Baltic1,81%280,77
  • OMX Riga0,23%872,52
  • OMX Tallinn0,52%1 770,35
  • OMX Vilnius1,69%1 093,71
  • S&P 5001,26%5 942,47
  • DOW 300,8%42 732,13
  • Nasdaq 1,77%19 621,68
  • FTSE 100−0,12%8 214,15
  • Nikkei 225−1,47%39 307,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%111,72
  • 06.01.25, 09:48

Infortar ликвидирует компанию Tallink Takso: под сокращения попадут 14 человек

Таксомоторная компания Tallink Takso, принадлежащая концерну Infortar, планирует завершить свою деятельность в течение февраля 2025 года.
В последние годы деятельность Tallink Takso была убыточной.
  • В последние годы деятельность Tallink Takso была убыточной. Foto: Andras Kralla
После этого предприятие будет ликвидировано, сообщил в понедельник, 6 января, Infortar.
В связи с предстоящей ликвидацией будет сокращено 14 сотрудников, занятых в офисе и контактном центре, передает rus.err.ee.
Для Infortar этот шаг означает полный выход из сферы таксомоторных перевозок.
По словам руководства концерна, Tallink Takso изначально создавалась для обслуживания пассажиров паромов Tallink, но в дальнейшем ситуация на рынке кардинально изменилась.

Похожие статьи

Биржа
  • 14.06.24, 17:14
Infortar вышла из оптового бизнеса по продаже лекарств
Infortar продала 80% акций Farmatar OÜ и тем самым вышла из бизнеса по оптовой продаже лекарств и аптечных товаров.
Новости
  • 19.12.24, 16:34
Разрешение получено: Elenger покупает польскую энергетическую компанию за 120 млн евро
Входящее в концерн Infortar крупнейшее частное энергетическое предприятие балтийско-финского региона Elenger (ранее – Eesti Gaas) получило одобрение Департамента конкуренции Польши на приобретение расположенных в Западной Польше газораспределительной сети и бизнеса по продаже энергии концерна EWE.
Новости
  • 17.12.24, 11:59
Infortar строит магазин Depo в Ласнамяэ
Объем инвестиций – 52 млн евро
Дочерняя компания Infortar, INF Mustakivi, строит новый магазин Depo в таллиннском районе Ласнамяэ.
Новости
  • 27.06.18, 10:45
Uber и Tallink Takso объявили о сотрудничестве в Таллинне
Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве в Таллинне. В рамках этого пилотного проекта водители, которые оказывают услуги на автомобилях Takso24, также будут пользоваться платформой Uber. Для пользователей приложения Uber это означает, что для них будет доступно большее количество машин, то есть заказ будет осуществляться быстрее.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.01.25, 13:28
Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»
2
Новости
  • 05.01.25, 14:32
Начало ценовой войны? Финские торговые сети снижают цены
3
Новости
  • 05.01.25, 12:44
Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
4
Mнения
  • 03.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: местные продавцы проигрывают в неравной борьбе с зарубежными интернет-магазинами
5
Mнения
  • 03.01.25, 17:12
Делов-то: airBaltic в зоне плохой видимости, бизнес Eesti Raudtee – большое железнодорожное свинство
6
Подсказка
  • 04.01.25, 14:46
4 важных изменения, которые следует учитывать при сделках с недвижимостью

Последние новости

Новости
  • 06.01.25, 09:48
Infortar ликвидирует компанию Tallink Takso: под сокращения попадут 14 человек
Новости
  • 06.01.25, 09:36
Производство в энергетике в ноябре упало на 15%
Биржа
  • 06.01.25, 09:06
Итоги года для пенсионных накоплений: какой банк и фонд принесли наилучший результат
Тон задавали искусственный интеллект и США
Биржа
  • 06.01.25, 08:17
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Mнения
  • 06.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: гостиницы и рестораны закроются, если не удастся поднять цены
Mнения
  • 05.01.25, 16:04
Айн Аавиксоо: вероятно, предприниматели спасут страну от худшего
Биржа
  • 05.01.25, 15:21
Microsoft выделит миллиарды долларов на разработку ИИ-технологий
Новости
  • 05.01.25, 15:03
Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году

Сейчас в фокусе

Генеральный директор Eften Capital Кристьан Тамла считает, что, несмотря на обилие организуемых застройщиками скидочных кампаний, серьезных выводов из них делать не стоит.
Новости
  • 04.01.25, 13:28
Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 05.01.25, 14:32
Начало ценовой войны? Финские торговые сети снижают цены
«Говоря о геополитических рисках, существующих в мире, я всегда начинал с Китая и России, – отметил Иво Даалдер из аналитического центра Chicago Council on Global Affairs. — Но самый большой риск — это мы сами. Самый большой риск — это Америка».
Новости
  • 05.01.25, 15:03
Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году
Иллюстративное фото.
Подсказка
  • 04.01.25, 14:46
4 важных изменения, которые следует учитывать при сделках с недвижимостью
Click & Grow продолжает работать в убыток.
Новости
  • 05.01.25, 13:51
Убытки производителя умных горшков Click & Grow продолжают расти
Шведские кроны. Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.01.25, 12:44
Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
Будущий президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 04.01.25, 15:16
Трамп выбрал новым послом в Эстонии родившегося здесь юриста
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025