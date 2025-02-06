Инвесторы радуются прибыли Nordecon, выросли и акции Merko
Для строительных компаний, котирующихся на Таллиннской бирже, четверг начался удачно. Рост возглавила объявившая о прибыли компания Nordecon, однако положительное влияние распространилось и на акции Merko Ehitus.
В первый час торгов в четверг цена акции Nordecon поднялась на 3,19%, до 0,84 евро. Сегодня утром компания сообщила, что ее чистая прибыль за четвертый квартал составила 618 000 евро, а за год – более 5 миллионов евро.
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