Вкус биржи: гений, который всех спасет? Или страшный злодей?

Это он, это он: новый синхрофазотрон! Илон Маск запустил свои лапищи в правительство США. Это хорошо или плохо? Как там рынки, пока происходит это безумие? Это и другое обсудили с Фуадом Расуловым.
- Так, кажется, мы разблокировали следующий уровень – пора сократить расходы правительства и дойти до финального босса. Foto: Эндрю Харник / ZUMAPRESS.com / Scanpix
AMD отчитался как боженька, а акции грохнулись. Чего это они? На рынке вообще логика какая-то есть? Или и в этом виноват Трамп?
Илон Маск запустил свои лапы в правительство США. Он спасет страну от бессмысленных трат и чудовищной бюрократии? Или это циничный захват власти, пока все хлопают ушами? Что же на этот раз сотворил ОН САМЫЙ?
Скажи триста. Почему, по мнению трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова, красная цена Tesla – 300 долларов. Кстати, продажи автомобилей этой компании в Европе упали на 60%. Эй, вы там совсем от рук отбились? Хотите, чтобы вам ввели пошлины на непокупку Tesla?
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В конце этой неделе мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым восхитились китайским дизраптором в области искусственного интеллекта, удивились инертности акций Microsoft, похвалили бездействие ФРС и поздравили монополиста Meta с хорошими данными.
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