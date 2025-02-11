Назад 11.02.25, 17:09 Вкус биржи: гений, который всех спасет? Или страшный злодей? Это он, это он: новый синхрофазотрон! Илон Маск запустил свои лапищи в правительство США. Это хорошо или плохо? Как там рынки, пока происходит это безумие? Это и другое обсудили с Фуадом Расуловым.

Так, кажется, мы разблокировали следующий уровень – пора сократить расходы правительства и дойти до финального босса. Foto: Эндрю Харник / ZUMAPRESS.com / Scanpix

AMD отчитался как боженька, а акции грохнулись. Чего это они? На рынке вообще логика какая-то есть? Или и в этом виноват Трамп?

Илон Маск запустил свои лапы в правительство США. Он спасет страну от бессмысленных трат и чудовищной бюрократии? Или это циничный захват власти, пока все хлопают ушами? Что же на этот раз сотворил ОН САМЫЙ?

Скажи триста. Почему, по мнению трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова, красная цена Tesla – 300 долларов. Кстати, продажи автомобилей этой компании в Европе упали на 60%. Эй, вы там совсем от рук отбились? Хотите, чтобы вам ввели пошлины на непокупку Tesla?