Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые финансируются правительством США, передает «Медуза».
- Илон Маск. Foto: Frederic Legrand - COMEO
Маск отреагировал на заявление спецпосланника Дональда Трампа Ричарда Гренелла, который сказал, что американским налогоплательщикам приходится финансировать СМИ, в которых работают «крайне левые активисты».
«Да, закройте их. <…> Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, сжигая один миллиард долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – написал Маск.
После того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, в Вашингтоне начал действовать департамент государственной эффективности под руководством миллиардера и владельца соцсети X Илона Маска. Предполагается, что эта структура в течение полутора лет должна повысить эффективность работы американского правительства. В первые дни работы DOGE получил доступ к системе государственных платежей, а также поучаствовал в разгроме Агентства США по международному развитию (USAID).
«Голос Америки» была запущена в 1942 году как противовес нацистской пропаганде. Радиостанция начала вещать на немецком языке, затем программы начали выходить на английском, французском и итальянском языках. К концу Второй мировой войны «Голос Америки» вещала на 50 языках. Первая передача на русском языке вышла в 1947 году. «Радио Свобода» начало вещание на территории Западной Германии летом 1950 года. В 1953 году на радиостанции появилась русская редакция.
«Радио Свобода» и «Голос Америки» стали первыми в России СМИ, объявленными «иностранными агентами». Это произошло в 2017 году.
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