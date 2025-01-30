Назад 30.01.25, 12:49 Отчеты Microsoft, Meta и Tesla: Илон Маск уговорил инвесторов Три гиганта из «великолепной семерки» отчитались перед инвесторами. Результаты были скорее позитивными, однако рынок больше реагировал на слова и обещания, чем на цифры.

Инвесторы больше верят Илону Маску, чем цифрам. Foto: Sebastian Willnow/Scanpix

Meta обещает особый год

В четвертом квартале Meta превзошла ожидания аналитиков, показав 21-процентный рост выручки до 48,4 млрд долларов и почти 50-процентный рост чистой прибыли до 20,8 млрд долларов.

Марк Цукерберг пообещал потратить «сотни миллиардов» на искусственный интеллект, чтобы вывести Meta на доминирующую позицию в отрасли в этом году.

Он не согласился с тем, что неожиданный выпуск стартапом DeepSeek сложной модели ИИ с открытым исходным кодом поставит под угрозу стремление компании разработать глобальный стандарт открытого исходного кода.

«Будет создан стандарт открытого исходного кода во всем мире... Важно, чтобы это был американский стандарт, поэтому мы относимся к этому серьезно. Некоторые из последних новостей только укрепили нашу уверенность в том, что это именно то, на чем мы должны сосредоточиться», – сказал он.

Однако инвесторы хорошо помнят гигантские инвестиции компании Meta в мета-вселенную. Тогда Цукерберг был вынужден пойти на попятную, так как инвесторы не оценили его план о создании виртуального мира и обрушили акции компании. Поэтому руководитель Meta будет оставаться под давлением со стороны инвесторов, требующих обосновать огромные капитальные затраты, которые, как он заявил еще на прошлой неделе, составят от 60 до 65 млрд долларов только в 2025 году.

Пока же Цукерберг пообещал инвесторам грандиозный год. «Он будет напряженным, потому что у нас есть около 48 недель, чтобы выйти на траекторию, по которой мы хотим двигаться в области ИИ», – сказал руководитель Meta.

После публикации отчета акции Meta на премаркете выросли на 2,5%.

Microsoft в облаках не летает

По сравнению с предыдущим годом выручка Microsoft выросла за квартал на 12% и достигла рекордных 69,6 млрд долларов. Чистая прибыль выросла на 10% до 24,1 млрд, превысив среднюю оценку в 23,5 млрд долларов.

Во втором квартале Microsoft потратила 22,6 млрд на капитальные расходы, что вдвое больше, чем год назад. Ранее в этом месяце компания заявила, что в этом финансовом году, который заканчивается 30 июня, она потратит около 80 млрд долларов на создание инфраструктуры центров обработки данных, необходимой для обучения моделей искусственного интеллекта и приложений.

Но несмотря на хорошие результаты, инвесторов разочаровал облачный сегмент компании, который в последние годы был важным драйвером Microsoft.

Выручка всего облачного подразделения Microsoft выросла на 21% по сравнению с прошлым годом и составила 40,9 млрд долларов, не оправдав ожиданий в 41,1 млрд долларов.

Несмотря на то, что доходы от услуг искусственного интеллекта в Azure выросли на 157% в годовом исчислении, финансовый директор Эми Худ заявила, что Microsoft продолжит испытывать трудности из-за ограничений мощностей в 2025 году. По ее словам, к концу финансового года эта проблема будет решена.

Генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что DeepSeek продемонстрировал реальные инновации, в том числе сравнялся по эффективности с моделью o1 компании OpenAI.

Microsoft стала одним из главных бенефициаров бума ИИ, инвестировав в стартап OpenAI. Модели OpenAI лежат в основе чат-бота Copilot от Microsoft, а его большая языковая модель доступна клиентам через Azure.

После публикации отчета акции Microsoft на премаркете упали на 3,5%.

Инвесторы больше верят Илону Маску, чем цифрам

Ранее в этом месяце Tesla сообщила, что в четвертом квартале объем поставок увеличился на 2,3% и составил 495 570 автомобилей по всему миру. Хотя компания сохранила свое преимущество над китайской BYD, показатели не оправдали ожиданий, а в годовом исчислении впервые с 2011 года снизились.

Скорректированная чистая прибыль за четвертый квартал выросла на 3% до 2,5 млрд долларов, не оправдав ожиданий в 2,6 млрд. Выручка выросла на 2% до 25,7 млрд, не дотянув до среднего прогноза аналитиков в 27,2 млрд долларов.

Операционная маржа Tesla снизилась с 8,2 до 6,2%. Компания обвинила в этом снижение средних цен на основные автомобили Model S, X и Y из-за сильных скидок и увеличение операционных расходов, которые были обусловлены разработкой искусственного интеллекта и другими проектами.

Капитальные затраты выросли на 21% до 2,8 млрд долларов, поскольку на заводе Gigafactory в Техасе был построен учебный кластер из 50 000 чипов H100 Nvidia, получивший название «Cortex», который лежит в основе технологии автономного вождения.

В среду глава компании Илон Маск заявил, что в течение шести месяцев Tesla запустит в родном городе компании Остине сервис поездок без водителя, а также в этом году выпустит прототип своего человекоподобного робота Optimus и в 2026 году начнет производство парка беспилотных такси Cybercab.

Маск подтвердил планы по выпуску обновленного внедорожника Model Y – самого продаваемого автомобиля в мире – в первой половине года, чтобы стимулировать падающие продажи, не предоставив в то же время никаких конкретных планов и цифр.

«Есть путь, на котором Tesla будет стоить больше, чем следующие пять крупнейших компаний вместе взятые», – сказал Маск, предположив тем самым, что стоимость его компании может превысить 10 трлн долларов.

Акции Tesla сначала упали на 4% в ходе внебиржевых торгов, но затем развернулись и выросли на 4%. Автопроизводитель является восьмой по величине компанией в мире. Акции Tesla резко выросли в цене после того, как после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Илон Маск получил влиятельную роль в формировании политики и регулирования США в качестве одного из главных советников президента.