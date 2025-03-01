Испытывающая трудности PRFoods сократила убытки на 70%

Развившийся в последнее время отечественный рынок облигаций скрывает в себе риски, когда компания в некоторых случаях может оказаться не в состоянии выполнить свои платежные обязательства, считают эксперты.
PRFoods вполне может претендовать на звание «разочарование года», успешно стартовавшая публичная компания сейчас в тяжелом положении. О том, как так вышло, рассказал участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» возглавлявший PRFoods многие годы Индрек Касела.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.