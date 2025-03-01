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  • 02.03.25, 13:57

Испытывающая трудности PRFoods сократила убытки на 70%

В первой половине финансового года рыбоперерабатывающая компания PRFoods увеличила выручку на 28% в годовом исчеслении, а чистый убыток сократила на 70% по сравнению с прошлым годом.
Испытывающая трудности PRFoods сократила убытки на 70%
  • Foto: Лийз Трейманн
«Можно сказать, что второй квартал финансового года был успешным для группы,» — заявили в компании.
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