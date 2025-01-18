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  • 18.01.25, 12:45

Испытывающая трудности PRFoods получила отсрочку для выплаты долга

Котирующаяся на Таллиннской бирже рыбопромышленная компания PRFoods обратилась в пятницу к держателям облигаций с просьбой об отсрочке выплаты долга. Компания получила отсрочку от кредиторов.
Испытывающая трудности PRFoods получила отсрочку для выплаты долга
  • Foto: Liis Treimann
Руководство PRFoods ранее признавало, что из-за высокого уровня долговой нагрузки и возможной нехватки средств к сроку погашения облигаций 22 января у компании может не быть достаточно денег для своевременного исполнения обязательств.
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