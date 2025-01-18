Испытывающая трудности PRFoods получила отсрочку для выплаты долга

Navalis Group - ведущая компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и сооружения оффшорных конструкций
более 23 лет. В состав Navalis Group
входят несколько компаний, которые успешно и эффективно работают на верфях в Эстонии, Литве, Финляндии, Германии, Нидерландах. Для Navalis Group 2024 год стал очень важным для развития и укрепления позиций на рынке. Компания демонстрировала динамичное развитие, внедряя новые услуги, укрепляя международное сотрудничество и совершенствуя внутренние процессы.