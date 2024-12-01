Назад 01.12.24, 13:07 Индрек Касела о PRFoods: «На бирже не должно быть таких мелких компаний» PRFoods вполне может претендовать на звание «разочаровние года», успешно стартовавшая публичная компания сейчас в тяжелом положении. О том, как так вышло, рассказал участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» возглавлявший PRFoods многие годы Индрек Касела.

Встреча с именитым предпринимателем и инвестором Индреком Касела прошла в скандинавском ресторане Hügge во время инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!». Foto: Павел Белослудцев

Некогда успешный торгующийся на бирже производитель рыбы PRFoods сейчас находится в тяжелом положении: в начале ноября из годового отчета стало известно, что убыток в полтора раза выше предварительных оценок, компания сомневается, что сможет продолжать деятельность, и начинает переговоры с держателями облигаций о реструктуризации долгов, которые иначе ей не погасить. Облигации PRFoods при номинальной стоимости в 100 евро опустились до 68 евро. Акции PRFoods также значительно упали за последний год. Еще раньше, в начале года, компанию покинул многолетний глава компании Индрек Касела. С ним встретились участники инвестиционной конференции «Деловых ведомостей».

«У проблем PRFoods две основных причины. Первая – ковид. До него мы работали очень успешно, а во время локдауна реально потеряли весь наш рынок», – рассказал Касела. Вторая причина, по его словам, это большие вложения и мощная конкуренция со стороны иностранцев. «Наши конкуренты вкладывались в индустрию. И получилось так, что очень высокие расходы у нас, и на рынке слишком много крупных компаний, – объяснил он. – Конкуренты из Норвегии потратили 30 миллионов евро за 4 года. Поэтому идеей должен был стать свой рынок». Но и тут выиграть не удалось.

В Эстонии, рассказывал Касела, много успешных собственных продуктов: молочный сектор, мясопереработка, TartuMill отлично работает. «Но рыбы у нас почему-то нет, лосося же нет у нас, – объяснил Касела появление идеи создания PRFoods. – И что мы начали 6 лет назад, это все-таки развивать свой местный домашний сектор. И на самом деле это у нас получалось. И я очень рад, что теперь мы выращиваем свою форель. Мы первые начали ее выращивать».

Когда стало понятно, что финансовое состояние компании тяжелое, Касела предлагал продать ее и реструктурировать долги. «Как бывший директор Таллиннской биржи, я думаю, что таких слишком мелких предприятий не должно быть на бирже», – признался Касела.

Он до сих пор остается акционером PRFoods, а крупнейший владелец – фонд, партнером которого является Касела.