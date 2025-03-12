Назад 12.03.25, 12:41 Объемы производства Enefit Green снизились из-за слабого ветра В феврале Enefit Green произвел меньше электроэнергии, чем год назад. Причиной падения объемов производства стал слабый ветер.

По словам члена правления и руководителя производства Enefit Green Иннара Каазика, в феврале началось производство на ветропарке Kelme I и солнечных электростанциях в Латвии. Foto: Andras Kralla

В феврале Enefit Green произвел 136,3 ГВтч электроэнергии, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Скорость ветра на ветряных электростанциях в Эстонии и Литве в феврале была значительно ниже прошлогодних показателей, что стало основной причиной снижения производства, сообщила компания бирже.