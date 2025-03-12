Объемы производства Enefit Green снизились из-за слабого ветра

В феврале Enefit Green произвел меньше электроэнергии, чем год назад. Причиной падения объемов производства стал слабый ветер.
- По словам члена правления и руководителя производства Enefit Green Иннара Каазика, в феврале началось производство на ветропарке Kelme I и солнечных электростанциях в Латвии. Foto: Andras Kralla
В феврале Enefit Green произвел 136,3 ГВтч электроэнергии, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Скорость ветра на ветряных электростанциях в Эстонии и Литве в феврале была значительно ниже прошлогодних показателей, что стало основной причиной снижения производства, сообщила компания бирже.
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