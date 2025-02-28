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  • 28.02.25, 11:58

Enefit Green снизил расходы и увеличил прибыль

В четвертом квартале производитель возобновляемой энергии Enefit Green сумел сократить операционные расходы и увеличить чистую прибыль на 44%, чему способствовала также продажа когенерационных станций.
После многих лет интенсивного роста Enefit Green планирует сосредоточиться на обеспечении стабильного денежного потока и поиске баланса между ростом компании и прибыльностью.
  • После многих лет интенсивного роста Enefit Green планирует сосредоточиться на обеспечении стабильного денежного потока и поиске баланса между ростом компании и прибыльностью. Foto: Liis Treimann
Общий доход производителя возобновляемой энергии Enefit Green в четвертом квартале составил 70,2 млн евро, что на 5% больше, чем годом ранее. В эту сумму вошел рост выручки от продаж на 3% и увеличение субсидий на возобновляемую энергию и прочих операционных доходов на 19%. За год компания заработала 220,9 млн евро, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.
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