Что произойдет с акцией? Инвесторы – о смене руководства в LHV

Акционеры LHV удивлены новостью об уходе Мадиса Тоомсалу, но верят, что компания достаточно сильна, чтобы пережить смену руководства.
- Кристьян Лийвамяги считает, что в краткосрочной перспективе новость об уходе долгосрочного руководителя LHV может привести к падению стоимости акций, но в долгосрочной перспективе акция останется стабильной. Foto: Raul Mee
Инвестор и доктор финансовой экономики Кристьян Лийвамяги отметил, что в последнее время высшее руководство LHV покинули и другие люди, например, руководитель по управлению рисками. В то же время он уверен, что LHV построена накрепко и в руководстве есть несколько сильных профессионалов – возможно, новый руководитель появится из их числа, отметил он.
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