Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию

Основатель LHV Райн Лыхмус обосновался в Швейцарии. Ему не по душе слово «мечтать» – им движет любопытство и действия. Foto: Andras Kralla
Райна Лыхмуса мотивирует любопытство, и он не может применить к себе понятие «выход на пенсию». Он с большим энтузиазмом говорит об искусственном интеллекте, который может стать мегатрендом в биотехнологиях, связанных с здоровьем человека.
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Учредитель банка LHV Райн Лыхмус считает, что нынешнее правительство уже давно должно было прекратить чрезмерные траты и разработать план улучшения бюджетной ситуации. Об этом Лыхмус заявил в интервью ERR.
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