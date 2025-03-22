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  • 22.03.25, 15:10

Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию

«Я пообещал, что никогда не выйду на пенсию – я умру, работая, или, что еще лучше, вообще не умру», – отвечает основатель LHV Райн Лыхмус на вопрос, с какой суммой он смог бы прожить на пенсии.
Основатель LHV Райн Лыхмус обосновался в Швейцарии. Ему не по душе слово «мечтать» – им движет любопытство и действия.
  • Основатель LHV Райн Лыхмус обосновался в Швейцарии. Ему не по душе слово «мечтать» – им движет любопытство и действия. Foto: Andras Kralla
Райна Лыхмуса мотивирует любопытство, и он не может применить к себе понятие «выход на пенсию». Он с большим энтузиазмом говорит об искусственном интеллекте, который может стать мегатрендом в биотехнологиях, связанных с здоровьем человека.
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