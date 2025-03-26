Мадис Тоомсалу покидает пост руководителя LHV

Глава правления LHV Group Мадис Тоомсалу заявил о своем намерении покинуть должность до осени этого года. Компания сообщила, что уже началась подготовка к поиску нового председателя правления для финансовой группы.
Председатель правления LHV Group Мадис Тоомсалу. Foto: Andras Kralla
«Мы благодарим Мадиса за его неоценимый вклад в развитие LHV на протяжении 18 лет. Это были замечательные, успешные годы. След Мадиса глубоко отпечатался на сегодняшнем LHV. Удачи ему и наших наилучших пожеланий в новых вызовах, какими бы они ни были», – прокомментировал председатель совета директоров LHV Group Райн Лыхмус.
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